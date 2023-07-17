Рич рассказал о песнях для нового альбома «Конец связи»

Музыкант Рич перед выходом альбома «Конец связи», релиз которого запланирован на 21 июля, рассказал в беседе с «Известиями» о некоторых композициях, которые в него войдут.

Рич поделился, что давно является большим почитателем группы «25/17», которую он считает одной из лучших групп современности.

«Поэтому для меня всегда большая честь, когда они участвуют в моих песнях, я слушал их еще лет в 16–17 и подумать не мог, что когда-то мы на равных правах будем на одном бите звучать. И Саграда — очень самобытный, интересный, смелый рэпер. Я тоже являюсь большим почитателем его лирики, и здорово, вот что мы это все так объединились», — рассказал музыкант.

Речь идет о записи обновленной версии песни «Береги себя». Предыдущая вошла в прошлогодний альбом «Культура отмены», и в ее создании участвовал музыкант bollywoodFM. Вторая версия, попавшая непосредственно в «Конец связи», записана уже вместе с группой «25/17» и рэпером Саграда.

Кроме того, новой альбом включает песню «Солдатский сон», главная тема которой — конфликт между Россией и Украиной. Музыкант отметил, что из-за нее выход альбома в целом оказался под угрозой срыва. По словам Рича, работающие в РФ западные агрегаторы отказываются выпускать хоть что-то, где есть просто упоминание конфликта.

«Мне даже предлагали удалить эту песню и тогда выпустить альбом. Я отказался, потому что для меня очень странно избегать таких кровоточащих тем в такое время. По-моему, это не очень честно с точки зрения художника, мы должны стараться отрефлексировать всё, что с нами сейчас происходит», — указал Рич.

По его мнению, многие музыканты сегодня стараются просто не замечать происходящего, чтобы избежать медийных и репутационных проблем.

Ранее, в марте, музыкант давал концерт в Донецкой Народной Республике. Там он исполнял песни для военнослужащих.