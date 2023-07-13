Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Снегирь» 16+

Режиссер: Борис Хлебников. В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Олег Савостюк, Макар Хлебников

На рыболовецкое судно «Снегирь» из мореходки отправляются на практику двое восемнадцатилетних салаг — Максим и Никита. Первый горит морем, а второй — не нашел парень себя: не получилось поступить на физмат, потому пришлось пойти в колледж. Независимо от причин, и Макса, и Никиту экипаж сейнера особо не принимает: опять прислали этих «асисяев», которых придется учить суровому морскому делу. Здесь мужики тралят рыбу, травят байки и пытаются заработать — они команда. Законы мужского коллектива незыблемы и проверены годами. Конфликт в команде нарастает, а между тем в море идет десятибалльный шторм, но это не самое страшное, что ждет экипаж «Снегиря».

С 13 июля, в онлайн-кинотеатре KION

«Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» 18+

Фото: Продюсерский центр «Мувистарт» Постер фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» 18+

Режиссер: Дарья Иванкова. В ролях: Андрей Князев, Алексей Горшенев, Татьяна Горшенева, Александр Щиголев, Сева Каккель, Яков Цвиркунов, Наталья Крусанова

Вторая и заключительная часть документального фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» выйдет в особенную дату — 19 июля пройдет десять лет с момента смерти Горшенёва. Во второй части авторы фильма расскажут историю о том, какую цену человек платит за служение своей идее, творчеству, убеждениям, идеалам, и в какой момент созданный образ становится больше самого человека. О саморазрушении и непримиримости по отношению к тем, кто с тобой не согласен.

19 июля, онлайн-кинотеатр Okko

«Кентавр» 18+

Фото: ID Production/Ай Ди Продакшн Кадр из фильма «Кентавр» 18+

Режиссер: Кирилл Кемниц. В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов, Алексей Медведев, Тимофей Федоров, Олег Евтеев

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

С 13 июля в прокате

«Наследие» 18+

Фото: кинокомпания «Вольга» Кадр из фильма «Наследие» 18+

Режиссер: Роман Михайлов. В ролях: Олег Чугунов, Фёдор Лавров, Евгений Ткачук, Иван Иванов, Виталий Коваленко, Мария Мацель, Чингиз Гараев, Дарья Мацель

Руслан — симпатичный парень из небольшого городка. Вместе с друзьями он тусуется, ездит на дискотеки, знакомится с девушками, живет своей обычной жизнью. Но однажды он делает шаг в неизвестность, решившись отказаться от рациональности и доверившись вере. Примут ли его друзья, соседи и семья, узнав, что он не такой, как все?

С 14 июля, на Wink и в других онлайн-кинотеатрах

Театр

«Легенда о любви» 12+

Фото: пресс-служба «Большого театра» Сцена из спектакля «Легенда о любви» 12+

Хореограф-постановщик: Юрий Григорович. В ролях: Алена Ковалева, Егор Геращенко, Анна Никулина, Егор Хромушкин, Кристина Кретова, Игорь Цыирко, Елизавета Кокорева, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов

Впервые Юрия Григоровича был показан 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский). Либретто по мотивам собственной одноименной пьесы сочинил драматург Назым Хикмет, музыку — композитор Ариф Меликов. Декорации и костюмы создал Симон Вирсаладзе. «Легенда о любви» закрепила его творческий союз с Григоровичем, начало которому было положено работой над «Каменным цветком».

18-21 июля, 19:00, Большой театр, Историческая сцена

«Вечер балетов Михаила Лавровского» 12+

Фото: пресс-служба «Геликон-Опера» Сцена из «Вечера балетов Михаила Лавровского» 12+

Хореографы: Михаил Лавровский, Марианна Рыжкина, Виктория Литвинова. В ролях: Мария Александрова, Марианна Рыжкина, Артур Мкртчян, Александр Волчков, Марк Орлов, Екатерина Евдокимова, Анна Козина

Вечер одноактных балетов народного артиста СССР Михаила Лавровского. Они были созданы к юбилею мастера. Премьера спектаклей «Две женщины» на музыку Сергея Баневича и «Амок» на музыку Александра Симоненко состоялась в октябре 2022 года. «Две женщины» — балет-посвящение актрисе и режиссеру Вере Глаголевой. На музыку из ее одноименного фильма, где в главной роли снялся знаменитый британский актер Рейф Файнс. «Амок» — это трагическая история губительной страсти между мужчиной и женщиной. В основе либретто — одноименная новелла Стефана Цвейга.

14, 15 июля, 19:00, «Геликон-Опера»

«Маяковский» 16+

Фото: пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова» Афиша муздрамы «Маяковский» 16+

Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Анна Зайкова, Зинаида Дианова, Александр Горелов, Виктор Раков, Иван Агапов, Елена Шанина, Александр Карнаушкин, Станислав Рядинский

Муздрама, предпремьерные показы которой театр решил представить в юбилейную дату. 19 июля — 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского. В основу спектакля легла пьеса Ника Симонова. Музыку написал рэпер Баста и его команда Gazgolder. Сюжет, в котором исторический контекст времени и сложный любовный треугольник — Маяковский – Лиля и Осип Брики — привели к трагической развязке, будет разворачиваться стремительно. «Хореография поэзии» Маяковского, его невероятные конструкции рифм лягут в основу нового сценического языка и жанра — муздрамы.

19 июля, 19:00, Ленком Марка Захарова

Выставки

Фото: пресс-служба выставки «Love» Одна из шести инсталляций выставки

Love&Noise 6+

Новая мультимедийная выставка студии dreamlaser. Экспозиция состоит из шести инсталляций, в пространстве которых создатели предлагают задуматься о разных сторонах любви и рефлексировать на самую объединяющую людей тему. Одна из масштабных инсталляций «Love», которая меняет свою форму от огромной надувной скульптуры до лоскутка ткани. Инсталляция «Шаги» становится промежуточной зоной, из которой гости попадают во все остальные части выставки. Каждый шаг в этом пространстве кажется неочевидным и не совсем надежным, здесь приходят переживания о том, что еще не случилось. Здесь, благодаря дымовой завесе и лазерам Kvant, можно ощутить оторванность от земли.

До 24 сентября, Севкабель Порт (Санкт-Петербург)

«Миры Тарковского» 12+

Фото: пресс-служба «Миры Тарковского» Афиша конкурса

РОСИЗО подведет итоги Второго Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского». Профессиональное жюри огласит имена победителей, которые получат памятные призы от партнеров конкурса и представят вниманию публики свои работы. В финал вышли 66 участников, среди которых жюри выбрало пять лучших. Награды вручат в номинациях «Любовь», «Детство», «Ностальгия», «Космос», «Пейзаж».

Среди членов жюри — директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, генеральный директор МОСКИНО Наталья Мокрицкая, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, художник-мультимедиа Константин Худяков.

13 июля, 19:00, РОСИЗО, Летний кинотеатр

«Комикс-оригиналы» 12+

Фото: пресс-служба фестиваля «КомМиссия»

В рамках Московского международного фестиваля «КомМиссия» в Малом зале РГБМ откроется выставка оригиналов комиксов. В экспозиции представлены работы художников разных поколений. Посетители познакомятся с разнообразием авторских стилей и техник, а также увидят их развитие за последние тридцати лет. Среди авторов: Аскольд Акишин, Алексей Капнинский, Леонид Козлов, Владимир Свиридов, Андрей и Наталья Снегиревы, Илья Савченков, Владимир Саков, Павел Хихус, Алим Велитов, Владимир Сахнов, Екатерина Волжина, Алексей Трошин, Таисия Трошина.

До 13 августа, РГБМ

Концерты

Григорий Лепс. Концерт в день рождения 18+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Григорий Лепс

Свой день рождения певец традиционно встретит на сцене, в окружении коллег, родных, друзей и, конечно, зрителей. В этот день поздравить и поддержать артиста придут звезды российской эстрады. Поклонников ждет множество приятных сюрпризов: со сцены прозвучат как всем известные хиты, так и совершенно новые песни.

16 июля, 18:00, Крокус Сити Холл

Сергей Пенкин: «Летние песни о любви» 6+

Фото: пресс-служба артиста Сергей Пенкин

Большой летний концерт или open air Сергея Пенкина в Зеленом театре. Артист выступит с программой, состоящей из песен с нового альбома «Нам не избежать любви». В него вошло 13 новых треков. Многие из них долго ждали своего часа, прежде чем были изданы. Кроме песен с нового альбома, Сергей Пенкин исполнит свои главные хиты, его авторские песни, оперные арии и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер.

14 июля, 20:00, Зеленый театр ВДНХ

Александр Рудин и Musica Viva 6+

Фото: пресс-служба Musica Viva Александр Рудин

Московский камерный оркестр Musica Viva и Александр Рудин выступят на закрытии Выставки одной картины в Калининграде. Совместный проект Кафедрального собора и Третьяковской галереи соединяет музыку и живопись уже на протяжении шести лет. 17 июня в Собор привезли знаменитый портрет Модеста Мусоргского кисти Ильи Репина, озвучив открытие выставки музыкой самого композитора в переложении для органа и оркестра русских народных инструментов. Закрыть оригинальный проект в этом году приглашены Александр Рудин и оркестр Musica Viva. Они исполнят произведения: Чайковского, Глазунова, Гречанинова, Виельгорского. Солисты — Михаил Нор (тенор), Мансур Юсупов (орган) и Александр Рудин (виолончель).

16 июля, 18:00, Кафедральный собор (Калининград)

Представление «Чебурашка. Твой билет в детство» 0+

Фото: пресс-служба Яндекс Афиши Сергей Жуков

Презентация одного из самых ожидаемых музыкально-цирковых шоу «Чебурашка. Твой билет в детство», созданного по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката. Премьера шоу состоится 27 июля в концертном зале «Москва» в «Острове Мечты». А пока основатель и солист группы «Руки вверх!», музыкальный продюсер проекта Сергей Жуков расскажет подписчикам Яндекс Плюса о том, что его вдохновило на написание композиций для семейного шоу о маленьком пушистом герое. Вместе с Чебурашкой он исполнит песни, которые имеют все шансы стать народными хитами. В завершении программы гостей ждет фотосессия с Чебурашкой и бумажная дискотека.

13 июля, 15:00, Парк Горького, Плюс Дача

Фестивали

XXXII Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» 6+

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Славянский базар» — это уникальное творческое событие в Белоруссии, самый яркий и масштабный бренд страны. За несколько фестивальных дней в этом году перед зрителями выступят 500 артистов из 30 стран мира. Традиционно состоится конкурс исполнителей эстрадной песни. В афише фестиваля имена звезд: Елена Ваенга, Дмитрий Харатьян, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Александр Маршал, СЛАВА, Варвара, Алёна Ланская, Владимир Громов, Анастасия Москвина, Оксана Якушевич, Станислав Трифонов, Аскар Абдразако, Анатолий Ярмоленко и многие другие.

До 17 июля, Летний амфитеатр (Витебск)

«Дачное Царицыно» 0+

Фото: Пресс-служба музея-заповедника Царицыно

«Царицыно» приглашает на летний фестиваль под открытым небом. С 10:00 до 21:00 будет звучать музыка. В программе — вечер поэзии Бориса Рыжего и Саши Черного, иммерсивная комедия про нелюбовь к чтению, спектакль о русской богеме 1920-х годов, блюз-рок с шаманским бубном, музыка Жоржа Бизе и Эдварда Грига, сыгранная на саксофоне, и творческие лаборатории для всех, кто любит мастерить что-то руками. Фестиваль откроется концертом Халиды Абуевой и оркестра балканской музыки Exilados, а на закрытии — в воскресенье, 23 июля — Сергей Мазаев.

С 14 по 23 июля, музей-заповедника «Царицыно», Зеленый партер у Черногрязских ворот (вход №11)