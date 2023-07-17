Моргенштерн обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) 14 июля обжаловал административный штраф в размере 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом говорится в картотеке Савеловского суда Москвы.
«Привлекаемое лицо: Моргенштерн А.Т. Другие участники: Управление Роскомнадзора», — говорится на сайте суда.
Савеловский суд столицы 21 июня назначил рэперу штраф в размере 40 тыс. рублей по статье о нарушении деятельности иностранного агента. Моргенштерн не ставил соответствующую маркировку к постам в своих соцсетях. О том, что составлен протокол за нарушение деятельности иноагента, стало известно 23 мая.
Министерство юстиции России внесло артиста в этот реестр 6 мая 2022 года. Моргенштерн размещал политические материалы, направленные «на формирование негативного мнения среди общества на ведение политики в России».
Певец подавал апелляцию на внесении его в список иноагентов, но суд оставил решение в силе.