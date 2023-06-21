Моргенштерна оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
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- Моргенштерна оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Савеловский суд Москвы в среду, 21 июня, оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей по статье о нарушении деятельности иностранного агента.
Артист не ставил маркировку иноагента к постам в своих социальных сетях.
О том, что в отношении Моргенштерна составили протокол за нарушение деятельности иноагента, стало известно ранее, 23 мая.
Минюст РФ внес рэпера в этот реестр 6 мая 2022 года. Отмечалось, что Моргенштерн размещал политические материалы, направленные «на формирование негативного мнения среди общества на ведение политики в России».
Певец подавал апелляцию на внесении его в список иноагентов, однако суд оставил в силе данное решение.