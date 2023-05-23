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На Моргенштерна составили протокол за нарушение деятельности иноагента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Савеловский суд Москвы поступил протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Об этом свидетельствуют данные из карточки дела от 23 мая.

Согласно информации портала, протокол составили по ст. 19.34, ч. 4 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Иноагенты обязаны маркировать свои материалы специальным оповещением.

Дата заседания по делу не назначалась.

По этой статье КоАП РФ Моргенштерну грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

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Минюст РФ внес рэпера в этот реестр 6 мая 2022 года. Отмечалось, что рэпер размещал политические материалы, направленные «на формирование негативного мнения среди общества на ведение политики в России».

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