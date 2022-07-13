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Суд оставил Моргенштерна в списке иноагентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Суд оставил в силе решение о внесении рэпера Алишера Моргенштерна в реестр СМИ-иностранных агентов, передает 13 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

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Со слов представителя министерства, рэпер в период с июня 2020 по март текущего года получил 29 млн рублей от Yoola Labs Ltd (Израиль). Также он размещал политические материалы, направленные «на формирование негативного мнения среди общества на ведение политики в России». По словам представителя Минюста, эти материалы были опубликованы в его Telegram-канале «Не Моргенштерн» в интересах Украины.

Адвокат рэпера Александр Никитин заявил, в свою очередь, на заседании, что Моргенштерн является деятелем культуры и искусства, и политическую деятельность не осуществляет, поэтому и не может быть признан иноагентом. Также Никитин указал, что его доверитель не получил ни одного уведомления и о своем статусе Моргенштерн узнал из СМИ. По словам адвоката, нет и никаких доказательств, что Telegram-канал «Не Моргенштерн» принадлежит именно артисту.

«Он никогда не был ни в какой политической партии, никогда не работал в органах государственной власти и не находится ни под каким иностранным влиянием, тем более не получал какого-то иностранного финансирования», — утверждал Никитин.

До этого, 23 мая, адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что Моргенштерн обратился в Замоскворецкий суд Москвы с апелляцией на внесении его в список иноагентов.

Моргенштерн был внесен в реестр физических лиц — иноагентов 6 мая.

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