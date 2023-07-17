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Захарова прокомментировала террористическую атаку на Крымский мост

Захарова: США и Британия осуществляют руководство террористическим режимом в Киеве
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Террористическая атака на Крымский мост осуществлялась при участии американских и британских спецслужб. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 17 июля, прокомментировала инцидент.

«[Киевский] режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — написала она в своем Telegram-канале.

17 июля в 3:05 была совершена террористическая атака на Крымский мост посредством двух украинских беспилотных надводных аппаратов. Погибли двое взрослых, также пострадала девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации. Повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста.

Было остановлено автобусное движение, позднее его восстановили.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов указал на отсутствие повреждений железнодорожного полотна. Он добавил, что полуостров не изолирован, поскольку связан с материковой частью России сухопутным коридором на севере.

Для координации действий создан оперштаб, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма открываются пункты временного размещения для туристов.

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