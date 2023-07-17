В парламенте Крыма заявили об отсутствии повреждений на ж/д участке Крымского моста

В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту железнодорожное полотно не получило повреждений. Об этом сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов 17 июля в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что полуостров не изолирован, так как связан с материковой частью РФ сухопутным коридором на севере.

Кроме того, в Минтрансе опровергли информацию якобы о повреждении опор.

«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее в этот день движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал. Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.