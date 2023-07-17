Поезд Симферополь – Москва отправился из Керчи в сторону Краснодарского края по Крымскому мосту. Об этом сообщил оперштаб Республики Крым 17 июля.

«Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд «Симферополь-Москва» отправился в сторону Краснодарского края. Он простоял более пяти часов», — говорится в сообщении.

При этом будет ли он нагонять расписание, пока неизвестно.

Подчеркивается, что к этому моменту задерживаются несколько поездов. В их числе поезд №396 «Волгоград - Симферополь», №174 «Москва – Евпатория», № 99 «Ростов - Симферополь», №177«Москва - Симферополь».

В направлении Москвы задерживается один состав: поезд №092 «Севастополь - Москва», который следовал из Крыма.

Прокуратура республики контролирует ход расследования ЧП.

Ранее в этот день в соцсетях появились кадры последствий происшествия на Крымском мосту. В этот же день движение по нему остановили из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

При этом как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате происшествия погибли двое взрослых и пострадал ребенок. Ему поставили предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести.

Действия всех служб в связи с ситуацией на Крымском мосту координирует оперативный штаб, сформированный в Темрюковском районе. Он же организует помощь людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. В Минтрансе РФ также отметили, что из-за закрытия движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам.

В 04:20 (мск) 17 июля Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края.