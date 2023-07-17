Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +27 градусов в Москве 17 июля

Переменная облачность, местами небольшой дождь и до 27 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 17 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16.

В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, ночью — не ниже +13.

Прогнозируется северо-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

Ранее, 16 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице в ближайшие три дня температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов, однако со среды, 19 июля, ожидаются похолодание до +20 градусов и облачная погода.

Он также добавил, что с 20 по 22 июля днем температура прогнозируется в диапазоне +19...+24 градусов. По его словам, такой температурный фон ниже нормы на 2–2,5 градуса и соответствует началу июня.