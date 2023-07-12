Смутные воды: прохладное лето снизило число утонувших

С начала июня на российских водоемах погибло более 770 человек, сообщили «Известиям» в МЧС, отметив, что это число снизилось по сравнению с прошлым годом. Основной причиной гибели людей стало купание в необорудованных местах. На начало сезона повлияла погода: первая половина лета во многих регионах оказалась прохладнее нормы, отмечают метеорологи. Купание в необорудованных местах чревато не только высокими рисками утонуть или получить травму, но и опасностью подхватить инфекцию, напомнили врачи.

Прохладное лето

К середине лета в российских водоемах погибли более 770 человек, в том числе 130 несовершеннолетних, рассказали «Известиям» в пресс-службе МЧС.

— Основными причинами гибели людей на водных объектах являются купание в необорудованных местах, в состоянии опьянения, оставление детей без присмотра, а также нарушение мер безопасности при пользовании маломерными судами, — подчеркнули в МЧС.

Так, 9 июля в Казани 15-летняя школьница утонула в озере Средний Кабан. Тело погибшей девочки водолазы извлекли с трехметровой глубины в 10 м от берега, сообщили в ГУ МЧС России по республике. Предварительно причиной трагедии мог стать неудачный прыжок с тарзанки другого отдыхающего, который в итоге упал на девочку. В тот же день СМИ сообщали, что в Оренбургской области погиб рыбак — он упал с дерева в реку. Глубина в месте происшествия составляет 2 м, а мужчина не умел плавать.

8 июня двое детей утонули в водоеме на территории садоводческого товарищества «Луна» в Истринском районе Московской области. Старшему из погибших братьев было семь лет, младшему — пять.

Но общее число погибших в этом сезоне ниже, чем в прошлом году, отметили в МЧС. Так, в 2022-м к середине лета утонули 835 человек. Всего же за июнь-август прошлого года в водоемах погибло 1945 купальщиков.

В этом году в начале лета температура в европейской части России оказалось немного ниже нормы, рассказали «Известиям» метеорологи. Так, в Москве в июне этот показатель отличался от нормы на 0,7 ºС, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В прошлом году лето в центре европейской части России было заметно теплее нормы, хотя тоже начиналось с прохладной погоды, но затем были жаркие дни. Июль-август тоже были очень теплыми — напомнил он.

В ближайшие дни погода в большинстве центральных регионов европейской части России, по словам Романа Вильфанда, прогнозируется совсем не летней. Температура воздуха 12 и 13 июля будет соответствовать середине мая или 20-м числам сентября.

— Такая ситуация в середине июня случается редко, раз в 30 лет, — отметил эксперт.

Отклонения от нормы этим летом есть и в большую сторону, добавил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Например, на юге Урала температура на 8–10 градусов выше обычной для этого времени года, аналогично в Перми, некоторых городах Башкирии.

Опасные погружения

К трагедии часто приводит купание в необорудованных местах, потому что там нет постоянного наблюдения со стороны спасательных служб, отметил исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.

— Не стоит купаться в состоянии алкогольного, наркотического или какого-либо другого опьянения, в состоянии интоксикации. Не стоит окунаться в воду при плохом самочувствии, перегреве. При резком сужении сосудов в холодной воде можно получить много разных неприятностей, включая инсульты, потерю сознания, что приведет к утоплению, — обратил внимание он.

Также эксперт не советует нырять в неизвестных местах, так как под поверхностью воды встречаются посторонние предметы, которые могут травмировать человека. Под водой могут скрываться и остатки сетей, в которых легко запутаться.

— Если мы говорим о водоемах с течением, нужно учитывать свои физические и плавательные возможности, потому что течение бывает достаточно интенсивным. Даже если оно слабое у берега, дальше оно может оказаться быстрым, — пояснил Александр Старостин.

В большинстве водоемов встречаются холодные ключи: на поверхности вода достаточно теплая, но ниже может оказаться слой холодной воды, способный спровоцировать судорогу.

Не стоит забывать и о бактериологической обстановке, отметили эксперты. Обычно источниками инфекций являются водоемы со стоячей водой, такая среда подходит для размножения множества патогенных микроорганизмов, рассказала врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник.

По ее словам, вместе с водой в организм может попасть энтеровирусная инфекция, гепатит А, возможно и паразитарное заболевание лямблиоз.

— Отдельно стоит отметить такую опасную инфекцию, как лептоспироз. Им можно заразиться при купании в реках и озерах, особенно где пасется крупный рогатый скот. Начинается как обычное ОРВИ, но состояние может ухудшиться за часы с острым повреждением печени, почек, сосудов и быстрым развитием инфекционно-токсического шока, — предостерегла она.

Плавая в море, по ее словам, можно заразиться аэромонадой — бактерией, вызывающей гастроэнтерит.

— Если вы или ваши близкие все-таки проглотили воду, плавая, следите за состоянием здоровья в течение нескольких дней. При появлении любых симптомов болезни обратитесь к врачу, — подчеркнула Елизавета Темник.

Без крика о помощи

На пляже стоит проявлять особую бдительность, потому что не всегда тонущий человек кричит, напомнила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

— Если человек на воде то погружается, то поднимается на поверхность, это может быть признаком, что он тонет, — подчеркнула она.

Дальнейшие действия зависят от того, как быстро удалось достать пострадавшего из воды, есть ли остановка кровообращения и дыхания.

— Если человек сознание не терял, ему нужно дать понюхать нашатырь, уложить животом на свое колено, чтобы жидкость, которая могла скопиться в животе и легких, вышла наружу, — отметила Екатерина Серебренникова.

Если дыхания нет, потребуется сделать искусственное дыхание, напомнила врач.

— Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — нужно немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации. Продолжать ее следует до прибытия скорой или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения, — рекомендовала врач.

До прибытия скорой помощи пострадавшего нужно согреть, завернув в одеяло, положить голову на бок, чтобы выходила вода. Если человек тонул, то «скорую» нужно вызвать в любом случае, желательно как можно раньше, подчеркнула Екатерина Серебренникова. В большинстве случаев, заверила она, потребуется госпитализация.