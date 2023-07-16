В Гидрометцентре предупредили москвичей об ухудшении погоды с 19 июля

В Москве в ближайшие три дня температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов, однако со среды, 19 июля, ожидаются похолодание до +20 градусов и облачная погода. Об этом 16 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекомендую москвичам жадно наслаждаться погодой в воскресенье, понедельник, в первой половине дня вторника, потому что потом нас вновь ожидает понижение температуры», — сообщил он ТАСС 16 июля.

По его словам, 19 июля ожидается ветер до 17 м/с, облачно, а температура будет варьироваться от +19 до +20 градусов, также возможны дожди. Из-за ветра и дождя температура будет ощущаться еще ниже, уточнил Вильфанд.

Он также добавил, что с 20 по 22 июля днем температура прогнозируется в диапазоне +19...+24 градусов. Руководитель Гидрометцентра России отметил, что такой температурный фон ниже нормы на 2–2,5 градуса и соответствует началу июня.

Ранее в этот день в Гидрометцентре спрогнозировали переменную облачность днем 16 июля, местами кратковременный дождь и до 25 градусов тепла. В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью — не ниже +11.