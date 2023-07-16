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Синоптики пообещали москвичам потепление до 25 градусов 16 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 16 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью — не ниже +11.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

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Ранее, 13 июля, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная и теплая погода. По его словам, в субботу температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла, а в воскресенье поднимется до +24.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также спрогнозировал потепление в столичном регионе в ближайшие дни. При этом, по его словам, в понедельник, 17 июля, температура воздуха поднимется до отметки +24…+28 градусов.

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