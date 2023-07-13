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Синоптик спрогнозировал потепление в Москве в выходные

Синоптик Ганьшин: в выходные в Москве потеплеет до +24 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В субботу, 15 июля, в Москве ожидается пасмурная погода с среднесуточной температурой +20 градусов, а воскресенье — облачная с температурой до +24. Об этом «Известиям» 13 июля рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«15 июля в столицу придет долгожданное тепло: погода будет пасмурной, а температура достигнет +20 градусов. Скорость ветра с утра составит 2,6 м/с, а вечером — 1,7 м/с. Воскресенье, 16 июля, будет облачным с прояснениями. Утром температура воздуха составит +14. Днем она поднимется до +24, а вечером опустится до +19», — рассказал Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные, по словам синоптика, можно ждать в Красноярске, Перми, Новосибирске и Ростове-на-Дону — там температура воздуха прогреется до +27…+29 градусов.

Наиболее прохладными выходные, как отметил Ганьшин, станут для жителей Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска и Омска, где ожидаемая температура не превысит +16…+19 градусов.

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10 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе жителей Москвы ждет погода, близкая по температуре ко второй половине мая. В середине недели она может понизиться до +16 градусов.

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