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Синоптик спрогнозировал майскую погоду в Москве

Синоптик Шувалов: на этой неделе москвичей ждет погода, близкая к майской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе жителей Москвы ждет погода, близкая по температуре ко второй половине мая. В середине недели она может понизится до +16 градусов, рассказал «Известиям» 10 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этой неделе москвичей ждет температура, близкая ко второй половине мая. Сегодня и завтра ожидается +19…+20 градусов, в среду и четверг небольшие дожди с температурой +16...+18. Начиная со второй половины дня четверга прогнозируется постепенное улучшение погоды, и в пятницу температура поднимется до +21», — рассказал Шувалов.

Синоптик также отметил, что в понедельник ожидается достаточно ощутимый ветер с порывами до 12 м/с.

В субботу и воскресенье, по его словам, осадков не прогнозируется, а температура поднимется до +24 градусов.

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Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придет рекордное похолодание. По его данным, Москва и область окажутся в «арктическом мешке» из-за тыла циклона, куда будут прорываться облака и осенний холод.

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