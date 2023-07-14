Синоптик предрек потепление в Москве 14 июля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление в Москве до +20 градусов в пятницу, 14 июля.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в четверг, 13 июля, метеоролог рассказал, что 13 июля стало самым дождливым и холодным днем в столице с начала лета.

В пятницу, 14 июля, в Москве ожидается повышение температуры до +20 градусов. На выходных 15 и 16 июля столбики термометров покажут +22…+24 градуса, а с понедельника, 17 июля, температура воздуха поднимется до отметки в +24…+28 градусов.

Между тем, предупредил Шувалов, циклон может вернуться во вторник, 18 июля, и принести три-четыре дня дождей, однако пока это «только вероятность», а не точный прогноз, пишет RT.

Ранее 13 июля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что в субботу, 15 июля, в Москве ожидается пасмурная погода с среднесуточной температурой +20 градусов, а воскресенье — облачная с температурой до +24 градуса.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные, по словам синоптика, можно ждать в Красноярске, Перми, Новосибирске и Ростове-на-Дону — там температура воздуха прогреется до +27…+29 градусов.

12 июля Шувалов предположил в беседе с телеканалом «360», что первые дни следующей недели могут быть жаркими, а последние — холодными.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в настоящее время температурный фон столицы соответствует началу сентября, отмечает «Ридус». Температура воздуха на семь-девять градусов ниже климатической нормы июля, пишет сайт kp.ru.

7 июля метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала телеканалу «Звезда», что вторая половина лета в Москве пройдет без климатических сюрпризов. Она отметила, что и июль, и август ожидаются в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам. По прогнозу синоптиков, холодного лета в Москве не ожидается, будет тепло.