Жители России начали всё чаще погашать микрозаймы

В России стали активнее гасить микрозаймы. Сервис кредитования Moneyman проанализировал 350 тыс. ссуд, сообщает телеканал «Известия». По итогам II квартала доля полных и досрочных погашений достигла 37%. Аналогичный показатель в 2022 году составлял лишь 30,5%. Игроки рынка считают, что люди стремятся закрыть старые долги и взять новые уже на более привлекательных условиях. Ранее ЦБ ужесточил требования к выдаче кредитов. С 1 июля максимальная ставка по займам снизилась до 0,8% в день, по микрозаймам снизилась с 1% до 0,8% в день.

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