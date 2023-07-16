Бербок оценила возможность начала переговоров с Россией

На данный момент времени возможностей для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине нет. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок 16 июля.

«Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры. Но сейчас речь идет не о желаемом, а о необходимости смотреть в глаза реальности», — цитирует министра иностранных дел ФРГ издание Bild.

При этом, по ее словам, ситуация якобы может измениться, если Россия откажется от целей спецоперации и, соответственно, покинет зону СВО.

Бербок утверждает, что в министерстве «ежедневно занимаются не чем иным, как дипломатическим путем предпринимают попытки» добиться от России прекращения СВО. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что открыта к переговорам.

Днем ранее, 15 июля, Бербок заявила, что до февраля 2022 года многие страны пытались предотвратить военное столкновение, но всё было напрасно. Поэтому, по ее мнению, Украине сейчас необходимо оказать военную поддержку.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. А Берлин в этот день сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи намерен поставить Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1A5.

До этого, 19 июня, Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции предрек Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.