Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ежедневно работает над установление мира на Украине. Об этом она заявила в ходе посвященного украинскому конфликту форума читателей газеты Freie Presse в Хемнице, который также посетил Владимир Кличко.

Из зала министра Бербок спросили, когда же настанет подходящее время для мирных переговоров. Стороны будто замерли на поле боя, а чем дольше будет длиться конфликт, тем большее негативное влияние он будет оказывать на ФРГ.

«Это неправда, что переговоры не ведутся, ответила министр. Каждый день она ведет переговоры о прекращении войны. Причем не в режиме исключения — либо оружие, либо переговоры», — приводит ответ Бербок газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава МИД Германии добавила, что до февраля 2022 года многие страны пытались предотвратить военное столкновение, но всё было напрасно. Поэтому, по ее мнению, Украине сейчас необходимо оказать военную поддержку.

«Каждая человеческая жизнь, которую мы смогли спасти, стоила поставок оружия», — заявила министр.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. А Берлин в этот день сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи намерен поставить Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1A5.

19 июня Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции предрек Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. До этого, 13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, российский лидер указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.