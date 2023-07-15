Реклама
Прямой эфир
Мир
Вице-президент США Харрис по ошибке предложила сократить население
Мир
Профессор Варшавского университета ужаснулся объемам импорта зерновых с Украины
Общество
Вступил в силу разрешающий арендовать оружие для охоты закон
Мир
Владельцы затонувшего батискафа «Титан» исчезли из соцсетей
Мир
США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии
Наука и техника
SpaceX в субботу проведет повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9
Мир
Politico сообщила о невыдаче США разрешения на обучение пилотов ВСУ управлению F-16
Мир
Экоактивисты сорвали открытие фестиваля классической музыки в Лондоне
Армия
Артиллеристы ЦВО метким выстрелом гаубицы Д-20 уничтожили БМП противника
Мир
В США указали на слабую помощь кассетных бомб в провальном контрнаступлении Киева
Армия
Штурмовики ВС РФ поразили десятки скоплений живой силы противника в районе Пятихаток
Армия
ВС РФ передали на изучение специалистам российского ОПК трофейную технику НАТО
Общество
Глава СК РФ запросил доклад о расследовании дела по факту взрыва авто в Белгороде

Глава МИД Германии призналась в ежедневной работе над миром на Украине

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ежедневно работает над установление мира на Украине. Об этом она заявила в ходе посвященного украинскому конфликту форума читателей газеты Freie Presse в Хемнице, который также посетил Владимир Кличко.

Из зала министра Бербок спросили, когда же настанет подходящее время для мирных переговоров. Стороны будто замерли на поле боя, а чем дольше будет длиться конфликт, тем большее негативное влияние он будет оказывать на ФРГ.

«Это неправда, что переговоры не ведутся, ответила министр. Каждый день она ведет переговоры о прекращении войны. Причем не в режиме исключения — либо оружие, либо переговоры», — приводит ответ Бербок газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава МИД Германии добавила, что до февраля 2022 года многие страны пытались предотвратить военное столкновение, но всё было напрасно. Поэтому, по ее мнению, Украине сейчас необходимо оказать военную поддержку.

«Каждая человеческая жизнь, которую мы смогли спасти, стоила поставок оружия», — заявила министр.

«Поставки на Украину вычистили и без того скудные запасы техники бундесвера»
Евродепутат Маркус Буххайт — о масштабах военной помощи Киеву, его присоединении к НАТО и последствиях санкций против России

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. А Берлин в этот день сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи намерен поставить Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1A5.

19 июня Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции предрек Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. До этого, 13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, российский лидер указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023