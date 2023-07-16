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Дудакова выиграла первый бой под эгидой UFC

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Фото: Getty Images/Jeff Bottari
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Российская спортсменка Виктория Дудакова 16 июля победила бразильянку Истелу Нунес в дебютном поединке под эгидой UFC. Турнир проходил в Лас-Вегасе.

Дудакова одержала победу техническим нокаутом, схватка завершилась в первом раунде. Дадукова провела успешный проход в ноги, в результате Нунес травмировала руку.

На счету у россиянки семь побед и ни одного поражения.

После поединка спортсменка поблагодарила врачей, UFC и свою команду.

«Спасибо моей команде за всё. Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того? Но я рада, что вышла, что восстановилась полностью», — сказала Дудакова.

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Ранее, 2 июля, в Лас-Вегасе проходил турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Шон Стрикленд техническим нокаутом победил Абуса Магомедова.

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