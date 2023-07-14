Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис

Уимблдонский турнир. Мужчины. Полуфиналы и финал

Пожалуй, самый известный в мировом теннисе турнир подходит к концу. В прошлом году британские власти не допустили до Уимблдона российских и белорусских спортсменов, но теперь организаторы пошли на попятную. Что сразу привело к успешному выступлению наших. Три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин — дошли до четвертьфинала у мужчин. Медведев продолжает борьбу за трофей. 14 июля он сыграет в полуфинале с испанцем Карлосом Алькарасом. В случае победы Даниилу предстоит спустя два дня финал против серба Новака Джоковича или итальянца Янника Синнера.

14 июля, полуфиналы: 15:00, Джокович – Синнер; 17:00, Медведев – Алькарас. 16 июля, 16:00, финал. «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» (Лондон, Великобритания). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Футбол

Суперкубок России. «Зенит» – ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Матч между «Зенитом» и ЦСКА

Традиционно очередной сезон в российском футболе начинается с матча за Суперкубок России. В нем встречаются победитель последнего чемпионата и обладатель Кубка России. На этот раз в Казани сойдутся действующий чемпион страны петербургский «Зенит» и победитель Кубка московский ЦСКА. Обе команды по семь раз брали трофей — больше не удавалось никому. Матч пройдет на фоне скандального перехода в «Зенит» многолетнего защитника ЦСКА Марио Фернандеса. В Суперкубке он не сыграет, но дополнительный ажиотаж мероприятию этот трансфер обязательно придаст.

15 июля, 17:00. Стадион «Ак Барс Арена» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства

Турнир UFC on ESPN 49

Фото: Global Look Press//Louis Grasse Боец Альберт Дураев (слева)

Очередной рейтинговый бой с участием российского спортсмена в рамках UFC пройдет в ближайшие выходные на турнире в Лас-Вегасе. В среднем весе наш Альберт Дураев в соглавной схватке встретится с южнокорейцем Юн Енг Парком. 34-летний уроженец Грозного выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 2011 года, но лишь в 2021-м оказался в UFC. Из трех боев в этом промоушене выиграл два. Кореец в UFC выступает с 2018 года (шесть побед, два поражения). Свой последний поединок в феврале он выиграл удушающим приемом у известного россиянина Дениса Тюлюлина. Также из наших соотечественников в турнире UFC on ESPN 49 выступит Виктория Дудакова. В предварительном карде в минимальном женском весе она встретится с бразильянкой Истелой Нуньес.

16 июля: 02:00, предварительный кард; 05:00, основной кард. Арена UFC Apex (Лас-Вегас, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Автоспорт

Международный ралли-рейд «Шелковый путь». Последние этапы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Экипаж команды Сергея Карякина

Участникам самой большой гонки Евразии осталось провести всего два этапа. Один из самых титулованных пилотов этого соревнования Владимир Васильев с большим отрывом лидирует в зачете внедорожников. В классе квадроциклов на первом месте пока находится звездный Сергей Карякин, победитель ралли «Дакар-2017». Его преследует еще один известный российский гонщик Роман Русинов. В этих и других дисциплинах победители определятся в два последних соревновательных дня, когда участники сначала проедут от Волгограда до Липецка, а затем от Липецка до Москвы, где 15 июля состоится финиш на Красной площади.

14 июля, Волгоград – Липецк. 15 июля, Липецк – Москва. Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Легкая атлетика

Кубок России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Спорстмен Данил Лысенко

Летний сезон в российской легкой атлетике уже начался, и приходит пора его главных соревнований. Одним из таких в ближайшие два дня будет Кубок России, который пройдет в подмосковном Жуковском. В турнире примут участие такие звезды, как прыгуны в высоту Илья Иванюк и Данил Лысенко, прыгуны с шестом Полина Кнороз и Тимур Моргунов, прыгун в длину Александр Меньков и многие другие.

14 июля, 10:00–15:15. 15 июля, 10:00–13:25. Стадион «Метеор» (Жуковский). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»