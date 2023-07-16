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Премьер-министр Грузии Гарибашвили призвал европарламентариев извиниться

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Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Европарламентариям следует извиниться перед Грузией и грузинским обществом за дезинформационную кампанию, которую устроили в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили, заявил 15 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Они должны принести извинения нашему государству и нашей стране, обществу за участие в дезинформационной кампании, которую они себе позволили о том, что Саакашвили якобы отравило правительство, что он умирает и так далее. Пора закрыть этот вопрос. Нам нечего скрывать», — приводит его слова радио Sputnik-Грузия.

Ранее группа из 44 депутатов Европарламента направила первым лицам Грузии письмо с информацией о стремительном ухудшении состояния здоровья Саакашвили, в связи с чем необходим его перевод в одну из стран ЕС для «адекватной медицинской помощи». Евродепутаты указали, что применяемые в Грузии медицинские меры «не способствуют его скорейшему выздоровлению», к тому же существует риск смерти Саакашвили.

Оценивая жест европарламентариев, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что все, говорившие о плохом обращении властей с Михаилом Саакашвили, опозорились перед страной.

«Печально, что все, кто касался в этой связи вопроса Саакашвили, опозорились перед Грузией: опозорился Европарламент, принявший резолюции на основе дезинформации; опозорился, в том числе, президент Украины [Владимир Зеленский], когда вместо благодарности послу Грузии выслал его из Украины. Опозорились бывшие послы, причастные к этой дезинформации, опозорились действующие послы в Грузии, которые, как вы знаете, обратились к министру юстиции с демаршем, и этот демарш был полностью основан на лжи», — сказал он.

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15 июля врач и клинический директор клиники «Вивамед», где с 2022 года лечится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Чхаидзе заявил, что польские врачи, которые прибыли по просьбе членов семьи Саакашвили и провели исследование состояния здоровья политика, получили нужную им информацию. Польские коллеги также ознакомились с результатами анализов из Грузии и Германии, согласно которым «ни о каком отравлении металлами речи не идет».

Саакашвили 2 июля из больницы участвовал в судебном заседании по видеосвязи. Состояние бывшего президента Грузии было не очень хорошим: он сильно похудел и отмечал физическую слабость.

На следующий день, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский вызвал посла Грузии в МИД и выразил решительный протест, ему было отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов. Посол покинул Украину 6 июля. Зеленский также призвал власти Грузии передать Саакашвили Украине, где ему обеспечат лечение и уход.

Мнения врачей на тему состояния политика разнятся. 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.

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