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Маск назвал лицемерием решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине
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NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления

Последствия обстрела школы в Черниговском районе Запорожской области

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