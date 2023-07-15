В Москве автомобилист на пешеходном переходе сбил человека на электросамокате

В Москве на пешеходном переходе на Ломоносовском проспекте автомобиль сбил человека на электросамокате. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«На Ломоносовском проспекте (в районе д. 27к1) произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На кадрах прикрепленного к посту видео заметно, что в этот момент для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее, 24 июня, ведущая актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила травмы в результате наезда электросамоката. По данным пресс-службы театра, несовершеннолетний юноша, сбивший актрису, ехал не по правилам.