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Ведущая актриса «Ленкома» пострадала из-за наезда электросамоката

Ведущая актриса «Ленкома» Алена Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката
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Фото: kinopoisk.ru
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Ведущая актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила травмы, в том числе перелом челюсти и выбитые зубы, в результате наезда электросамоката. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе театра.

«Несовершеннолетний юноша ехал не по правилам… Результат — множественные переломы челюсти, выбитые зубы и прочие травмы, требующие операционного вмешательства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Поворотный момент: в России хотят запретить самокаты на пешеходных улицах
А также ограничить их скорость до 15 км/ч

10 июня в центре Волгограда человек на электросамокате сбил трехлетнюю девочку. Ребенка после инцидента госпитализировали.

Ночью того же дня водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве. В результате ДТП она потеряла сознание, ее доставили в больницу.

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