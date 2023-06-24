Ведущая актриса «Ленкома» пострадала из-за наезда электросамоката
Ведущая актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила травмы, в том числе перелом челюсти и выбитые зубы, в результате наезда электросамоката. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе театра.
«Несовершеннолетний юноша ехал не по правилам… Результат — множественные переломы челюсти, выбитые зубы и прочие травмы, требующие операционного вмешательства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
10 июня в центре Волгограда человек на электросамокате сбил трехлетнюю девочку. Ребенка после инцидента госпитализировали.
Ночью того же дня водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве. В результате ДТП она потеряла сознание, ее доставили в больницу.