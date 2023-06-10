Трехлетняя девочка попала в больницу после наезда самокатчика в Волгограде

Человек на электросамокате сбил трехлетнюю девочку в центре Волгограда, ребенка доставили в больницу. Это следует из опубликованной 10 июня пресс-службой ГУМВД РФ по Волгоградской области сводки.

Авария произошла вечером напротив дома № 4 по улице Аллеи Героев. Неизвестный на электросамокате желтого цвета сбил девочку, после чего ее госпитализировали с травмами.

В ночь на субботу водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице. В результате ДТП она потеряла сознание, ее доставили в больницу.