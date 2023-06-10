Автомобиль сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве

Водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве. Об этом в ночь на 10 июня сообщил источник «Известий».

По словам человека, находившегося в автомобиле, пострадавшая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка потеряла сознание, ее доставили в больницу.

Ранее, 9 июня, водитель иномарки сбил 13-летнего подростка во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. По данным источника, ребенок получил травмы. Их характер не уточняется.