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Автомобиль сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве. Об этом в ночь на 10 июня сообщил источник «Известий».

По словам человека, находившегося в автомобиле, пострадавшая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка потеряла сознание, ее доставили в больницу.

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Ранее, 9 июня, водитель иномарки сбил 13-летнего подростка во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. По данным источника, ребенок получил травмы. Их характер не уточняется.

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