Иномарка сбила подростка на самокате во дворе дома в Москве

Водитель иномарке сбил 13-летнего подростка во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

ДТП произошло во дворе дома, расположенного на улице Хачатуряна. Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 13-летнего подростка, который катался на самокате.

По данным источника, ребенок получил травмы. Их характер не уточняется. Как отмечает «Ридус», на место происшествия вызывали скорую помощь.

В конце мая в Москве в Кузьминском парке на электросамокатах столкнулись 11-летний мальчик и мужчина, ребенка госпитализировали.

Ведомство обратило внимание на то, что пользователи электрических самокатов должны соблюдать ПДД.