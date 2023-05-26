Ребенка госпитализировали после столкновения на электросамокате в Москве

В Москве в Кузьминском парке на электросамокатах столкнулись 11-летний мальчик и мужчина, ребенка госпитализировали. Об этом информирует столичная прокуратура 26 мая.

Ведомство обратило внимание на то, что пользователи электрических самокатов должны соблюдать ПДД.

«Родители, объясните детям важность соблюдения правил дорожного движения, это сохранит их жизнь и здоровье!» — приводится сообщение прокуратуры Юго-Восточного административного округа в Telegram-канале.

В Санкт-Петербурге вечером 25 мая электрический самокат загорелся, когда на нем катался 45-летний мужчина. Пострадавший получил сильные ожоги. Его доставили в ожоговую реанимацию.