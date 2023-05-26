Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков рассказал о предстоящей передаче иконы «Троица» храму Христа Спасителя
Общество
В Крыму сняли все коронавирусные ограничения
Общество
Мультфильмы Хаяо Миядзаки исчезнут из онлайн-кинотеатров в России с 1 июня
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Культура
Кэмерон заявил о начале работы над сценарием для «Терминатора»
Мир
МИД РФ выразил протест посольству США из-за заявлений помощника Байдена
Общество
Обладателям серебряной медали предложили давать дополнительные баллы к ЕГЭ
Интернет и технологии
YouTube откажется от формата сторис с 26 июня
Мир
Крупнейшее рейтинговое агентство КНР понизило рейтинг США
Мир
СМИ сообщили о поставке Тайваню американских ПЗРК Stinger на $500 млн
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о социальных банковских счетах и вкладах
Общество
Путину доверяют 80% граждан России

Мужчина попал в реанимацию с ожогами после катания на электросамокате

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге мужчина получил сильные ожоги во время поездки на электросамокате. Как сообщил источник «Известий» в пятницу, 26 мая, пострадавший попал в ожоговую реанимацию.

Вечером 25 мая 45-летний мужчина катался на электросамокате по Васильевскому острову, когда самокат внезапно загорелся. Инцидент попал на видео.

На кадрах видна яркая вспышка, после чего происходит возгорание самоката. После этого пострадавший бросает девайс и начинает убегать, при этом стягивая с себя одежду, чтобы потушить пламя.

На место происшествия вызвали «скорую», пострадавшего госпитализировали в ожоговую реанимацию в шоковом состоянии. По словам собеседника, мужчина находится в тяжелом состоянии, у него ожог 20% задней поверхности бедер.

Правила передвижения: прокатных самокатов в Москве станет больше на треть
Это позволит столице уже в этом году занять первое место в мире по их количеству

Ранее, 3 апреля, в Москве 86-летняя пенсионерка попала в больницу в результате возгорания электросамоката. По данным «Известий», инцидент произошел утром в квартире жилого дома, расположенного на Пролетарском проспекте. Площадь возгорания составила 2 кв. м, но едкий дым заполнил всю квартиру. Пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского и поместили в ожоговую реанимацию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023