Мужчина попал в реанимацию с ожогами после катания на электросамокате

В Санкт-Петербурге мужчина получил сильные ожоги во время поездки на электросамокате. Как сообщил источник «Известий» в пятницу, 26 мая, пострадавший попал в ожоговую реанимацию.

Вечером 25 мая 45-летний мужчина катался на электросамокате по Васильевскому острову, когда самокат внезапно загорелся. Инцидент попал на видео.

На кадрах видна яркая вспышка, после чего происходит возгорание самоката. После этого пострадавший бросает девайс и начинает убегать, при этом стягивая с себя одежду, чтобы потушить пламя.

На место происшествия вызвали «скорую», пострадавшего госпитализировали в ожоговую реанимацию в шоковом состоянии. По словам собеседника, мужчина находится в тяжелом состоянии, у него ожог 20% задней поверхности бедер.

Ранее, 3 апреля, в Москве 86-летняя пенсионерка попала в больницу в результате возгорания электросамоката. По данным «Известий», инцидент произошел утром в квартире жилого дома, расположенного на Пролетарском проспекте. Площадь возгорания составила 2 кв. м, но едкий дым заполнил всю квартиру. Пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского и поместили в ожоговую реанимацию.