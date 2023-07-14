На «Госуслугах» можно будет подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО
С 15 июля можно будет урегулировать убытки по ОСАГО через «Госуслуги». Об этом сообщила начальник управления сопровождения урегулирования компании «Ингосстрах» Дарья Шведова. Речь идет о возмещении убытков в случае ДТП, оформленного по европротоколу, передает телеканал «Известия». Соответствующие изменения в Закон об ОСАГО приняли летом прошлого года. После их вступления в силу заявление о страховом возмещении можно будет подать через личный кабинет.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.