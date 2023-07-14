Число погибших во время подтопления на Кубани возросло до пяти

Спасатели обнаружили тело пропавшего при подтоплениях на Кубани 15-летнего подростка, таким образом, число жертв возросло до пяти человек. Об этом 14 июля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

«В рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка», — сообщило ведомство на своем сайте.

В настоящее время продолжаются поиски 23-летней девушки, пропавшей без вести во время разгула стихии.

Мощный ливень начался в Туапсинском районе в ночь на 12 июля. За три часа там выпало 144 мм осадков, в результате в городе подтопило дома. Спасатели начали эвакуировать население. В этот же день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.

13 июля сообщалось о четырех погибших в результате сильных ливней в Туапсе. Сначала были найдены тела 19-летней девушки и 67-летнего мужчины. Затем были обнаружены тела еще двух мужчин с признаками утопления. Одного нашли на берегу моря в поселке Ольгинка, его личность устанавливается. Тело второго мужчины было обнаружено на дороге вблизи села Новомихайловское в салоне автомобиля.

В тот же день житель Туапсе Борис рассказал о попытках спасти семью из дома, разрушенного при потопе. Однако мужчину отбросило потоком воды. Когда он смог добраться до родственников, от его дома остались только куски фундамента.

13 июля в Туапсе ввели недельный запрет на купание в море. Это связано с введением в районе режима ЧС из-за ливней. Подобное решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.