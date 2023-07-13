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Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях на Кубани

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Двоих нашли в море погибшими», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Уточняется, что погибшие находились в частном доме, который смыло в реку. Ими оказались девушка 2003 года рождения и мужчина 1956 года рождения.

Судьба еще двоих пропавших пока не известна. Людей ищут в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии.

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Днем ранее стало известно, что в результате подтоплений в Туапсинском районе без вести пропали четверо человек, в том числе один несовершеннолетний. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. Кроме того, еще один человек в Краснодарском крае погиб в результате наводнения.

В ночь на 12 июля на Кубани выпало три месячные нормы осадков — более 280 мм. Последствия подтопления ликвидировали 300 человек и 50 единиц техники. В нескольких поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Из подтопленных домов эвакуировали население.

Позже стало известно, что в поселке Тюменский Туапсинского района наводнение смыло гипермаркет «Пятерочка». На видео, которым поделилась в соцсетях очевидица, заметно, что от магазина почти ничего не осталось: фасад сильно поврежден, нет окон и дверей, внутри лежат пустые стеллажи.

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