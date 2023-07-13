Недельный запрет на купание в море ввели в районе Туапсе

В Туапсинском районе Краснодарского края ввели запрет на купание в море. Это связано с введением в районе режима ЧС из-за ливней. Запрет будет действовать до 19 июля.

ИА KrasnodarMedia в пресс-службе районной администрации сообщили, что подобное решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас специалисты регионального Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования морской воды и грунта с пляжа, чтобы понять, соответствуют ли они установленным нормам.

12 июля режим ЧС ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Население эвакуировали из подтопленных домов в пункты временного размещения. Работают все экстренные службы.

13 июля сообщалось, что в результате подтоплений в Туапсинском районе без вести пропали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. Позже пришли данные, что тела двух пропавших найдены. Местонахождение 23-летней местной жительницы, а также 15-летнего подростка остается неизвестным.