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Житель Туапсе пытался спасти семью из уносящегося потоком воды дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Туапсе Борис в беседе с корреспондентом «Известий» Ярославом Богатом в четверг, 13 июля, рассказал о попытках спасти семью из дома, который уносило потоком воды в море.

Мужчина отметил, что дом его семьи находился в эпицентре потопа. Когда Борис понял, что здание может смыть, он попытался спасти людей, однако его самого отбросило водой. Выбравшись из потока, он снова ринулся к родственникам, однако от его дома остались только куски фундамента.

«Весь эпицентр был здесь. Его (дом. — Ред.) подняло и просто унесло. Возле первого моста я нашел остатки кухонной гарнитуры, мебели. Возле первого моста его уже начало ломать и возле второго весь сломало», — описывает события мужчина.

На данный момент неизвестно, где сейчас родственники пострадавшего и живы ли они. Спасатели продолжают поиски.

Другой местный житель рассказал, что вода била чуть выше дома и замывала его. Он отметил, что шансов выжить у семьи практически не было.

Жители также рассказали, что ситуацию усугублял также ураган, который сносил даже машины. По словам местных, одного из мужчин унесло в сторону моря вместе с автомобилем, когда он пытался спасти свое имущество. Сейчас его ищут.

«Это всё наделал смерч, а не дождь. В шестом часу я смотрел: дождь поливал, но воды не было нигде, а позже резко хлынуло», — отметил местный житель.

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Ранее в этот день стало известно о том, что около 5:00 дождь смыл в реку Казачья Щель один из частных домов. В это время там были 23-летняя и 19-летняя местные жители и 15-летний подросток. Сейчас их ищут в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. За день до этого оперштаб региона сообщал о еще трех пропавших без вести. Из леса в Туапсинском районе также эвакуировали группу туристов из 40 человек, 37 из которых дети.

Мощный ливень начался в Туапсинском районе в ночь на 12 июля. За три часа там выпало 144 мм осадков, в результате в городе подтопило дома. Спасатели начали эвакуировать население. В этот же день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.

Во многих городах черноморского побережья до сих пор действует штормовое предупреждение.

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