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Число погибших в Краснодарском крае из-за ливней возросло до четырех

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Число погибших из-за сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилось до четырех человек. Об этом 13 июля сообщили в Telegram-канале регионального СУСК.

После подтоплений обнаружены тела еще двух мужчин с признаками утопления. Одного нашли на берегу моря в поселке Ольгинка, его личность устанавливается. Тело второго мужчины было обнаружено на дороге вблизи села Новомихайловское в салоне автомобиля.

Тела еще двух погибших — 19-летней девушки и 67-летнего мужчины — были найдены ранее в этот день. Ранее оба считались пропавшими без вести.

Продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка. Накануне пропавшими без вести числились четыре человека.

Мощный ливень в Туапсинском районе начался в ночь на 12 июля, оказались подтоплены дома. Спасатели эвакуируют население. К ликвидации последствий привлечены порядка 300 человек и более 50 единиц техники.

Режим ЧС введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Ограничено движение на нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон».

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