Как получить кредит на образование с господдержкой в 2023 году

Абитуриенты, которые не смогли поступить на бюджет в колледж или вуз, всегда могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Это означает, что часть кредита за них погасит государство. Как оформить такой кредит и на каких условиях его выдают банки — в материале «Известий».

Что такое государственный образовательный кредит

Государственные образовательные кредиты в России выдают с 2010 года. В 2020 году в программу внесли изменения, которые сделали эту услугу более доступной для студентов, которые еще не зарабатывают. Он выдается на весь срок обучения без справки о доходах, а возвращать его можно в течение 15 лет после выпуска.

Заемщик должен отдать банку лишь 3% из общей ставки по кредиту. Большую часть за него в это время оплачивает государство. Таким образом, за первый год обучения студент заплатит порядка 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, льготный период продолжает действовать в течение девяти месяцев после завершения учебы. В результате стоимость обучения оплачивается, когда появляется возможность трудоустроиться, а госгарантия еще какое-то время продолжает покрывать существенную часть в начисленных процентах.

Оформить кредит может только сам студент для оплаты обучения в любом российском вузе или колледже. Причем оплатить таким образом можно как первое, так и второе высшее образование на любом этапе обучения — бакалавриате, магистратуре или аспирантуре. Если обучение подорожало, то сумму кредита можно увеличить, подав заявление в банк.

Кому выдают кредит на образование с господдержкой в 2023 году

Образовательный кредит с господдержкой выдается только гражданам РФ. При условии, что выбранное учебное заведение находится на территории России и имеет аккредитацию Рособрнадзора. Проверить ее наличие можно на официальном сайте ведомства.

Минимальный возраст заемщика должен быть не менее 14 лет, а максимальный — не более 75. Заемщику, которому еще не исполнилось 18 лет, для получения кредита потребуется письменное согласие родителей или официальных представителей.

Если договор с колледжем или вузом подписали родители, то оформить заем не получится. Это важно учесть перед тем, как пойти в банк. Выходом из положения может стать заключение нового договора с образовательной организацией взамен старого, но уже со студентом.

Как оформить кредит на образование с господдержкой в 2023 году

Для оформление кредита потребуется всего несколько документов — паспорт, договор о платных образовательных услугах с учебным заведением, квитанция или счет на оплату образовательных услуг.

Если студенту меньше 18 лет, то помимо этих документов в банке потребуют свидетельство о рождении и письменное согласие от родителей.

Обычно рассмотрение заявки занимает 3–5 дней. В случае положительного решения надо подписать кредитный договор. Дальше банк сам будет перечислять средства на счет учебного заведения.

Кредит на образование с господдержкой, в частности, можно оформить в отделении или на сайте Сбербанка. Там же есть онлайн-калькулятор для расчета его стоимости.

Как оплачивать кредит на образование в 2023 году при отчислении или переходе в другой вуз

При переводе заемщика в другой вуз кредит за ним остается. Чтобы банк перечислял деньги по новым реквизитам, необходимо документально подтвердить перевод, заключив договор с новым учебным заведением.

Если же студент будет отчислен или бросит учебу, льготный период погашения займа для него будет аннулирован. Льготная ставка 3% действует только во время обучения. Затем она повышается до уровня совокупной.

Таких ситуаций лучше не допускать, так как уплачивать придется уже не только долг, но и проценты без льготных условий.

Что делать при отказе в кредите на образование с господдержкой

Банк может отказать в выдаче образовательного кредита с господдержкой в двух случаях: если договор об оплате обучения заключен не со студентом и если у учебного заведения нет государственной аккредитации.

Тогда можно взять кредит на образование по другим программам, которые предлагают банки. Ставка по таким займам, правда, намного выше 3%, и обязательно подтверждение платежеспособности заемщика. Однако есть и плюсы: в случае отчисления студента процентная ставка не меняется.

Кредиты на обучение предлагают, например, Тинькофф, Совкомбанк, Альфа Банк и другие. Кроме того, частично или полностью оплатить обучение можно из средств материнского капитала.

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