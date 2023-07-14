Как получить кредит на образование с господдержкой в 2023 году
Абитуриенты, которые не смогли поступить на бюджет в колледж или вуз, всегда могут воспользоваться кредитом на образование с господдержкой. Это означает, что часть кредита за них погасит государство. Как оформить такой кредит и на каких условиях его выдают банки — в материале «Известий».
Что такое государственный образовательный кредит
Государственные образовательные кредиты в России выдают с 2010 года. В 2020 году в программу внесли изменения, которые сделали эту услугу более доступной для студентов, которые еще не зарабатывают. Он выдается на весь срок обучения без справки о доходах, а возвращать его можно в течение 15 лет после выпуска.
Заемщик должен отдать банку лишь 3% из общей ставки по кредиту. Большую часть за него в это время оплачивает государство. Таким образом, за первый год обучения студент заплатит порядка 2,5 тыс. рублей.
Кроме того, льготный период продолжает действовать в течение девяти месяцев после завершения учебы. В результате стоимость обучения оплачивается, когда появляется возможность трудоустроиться, а госгарантия еще какое-то время продолжает покрывать существенную часть в начисленных процентах.
Оформить кредит может только сам студент для оплаты обучения в любом российском вузе или колледже. Причем оплатить таким образом можно как первое, так и второе высшее образование на любом этапе обучения — бакалавриате, магистратуре или аспирантуре. Если обучение подорожало, то сумму кредита можно увеличить, подав заявление в банк.
Кому выдают кредит на образование с господдержкой в 2023 году
Образовательный кредит с господдержкой выдается только гражданам РФ. При условии, что выбранное учебное заведение находится на территории России и имеет аккредитацию Рособрнадзора. Проверить ее наличие можно на официальном сайте ведомства.
Минимальный возраст заемщика должен быть не менее 14 лет, а максимальный — не более 75. Заемщику, которому еще не исполнилось 18 лет, для получения кредита потребуется письменное согласие родителей или официальных представителей.
Если договор с колледжем или вузом подписали родители, то оформить заем не получится. Это важно учесть перед тем, как пойти в банк. Выходом из положения может стать заключение нового договора с образовательной организацией взамен старого, но уже со студентом.
Как оформить кредит на образование с господдержкой в 2023 году
Для оформление кредита потребуется всего несколько документов — паспорт, договор о платных образовательных услугах с учебным заведением, квитанция или счет на оплату образовательных услуг.
Если студенту меньше 18 лет, то помимо этих документов в банке потребуют свидетельство о рождении и письменное согласие от родителей.
Обычно рассмотрение заявки занимает 3–5 дней. В случае положительного решения надо подписать кредитный договор. Дальше банк сам будет перечислять средства на счет учебного заведения.
Кредит на образование с господдержкой, в частности, можно оформить в отделении или на сайте Сбербанка. Там же есть онлайн-калькулятор для расчета его стоимости.
Как оплачивать кредит на образование в 2023 году при отчислении или переходе в другой вуз
При переводе заемщика в другой вуз кредит за ним остается. Чтобы банк перечислял деньги по новым реквизитам, необходимо документально подтвердить перевод, заключив договор с новым учебным заведением.
Если же студент будет отчислен или бросит учебу, льготный период погашения займа для него будет аннулирован. Льготная ставка 3% действует только во время обучения. Затем она повышается до уровня совокупной.
Таких ситуаций лучше не допускать, так как уплачивать придется уже не только долг, но и проценты без льготных условий.
Что делать при отказе в кредите на образование с господдержкой
Банк может отказать в выдаче образовательного кредита с господдержкой в двух случаях: если договор об оплате обучения заключен не со студентом и если у учебного заведения нет государственной аккредитации.
Тогда можно взять кредит на образование по другим программам, которые предлагают банки. Ставка по таким займам, правда, намного выше 3%, и обязательно подтверждение платежеспособности заемщика. Однако есть и плюсы: в случае отчисления студента процентная ставка не меняется.
Кредиты на обучение предлагают, например, Тинькофф, Совкомбанк, Альфа Банк и другие. Кроме того, частично или полностью оплатить обучение можно из средств материнского капитала.
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