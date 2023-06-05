Налоговый вычет за обучение в 2023 году — как получить, пошаговая инструкция

Россияне, которые оплачивают обучение в вузе или ином образовательном учреждении, могут получать налоговый вычет за эту услугу. Причем налоговый вычет может быть выплачен как за собственное обучение, так и за обучение детей, братьев, сестер и иных подопечных. «Известия» рассказывают, что такое налоговый вычет за обучение и как его правильно оформить.

Что такое налоговый вычет за обучение

Социальный вычет за обучение предполагает возвращение части уплаченного гражданином подоходного налога. Возвращается та часть средств, которая шла на уплату НДФЛ, — 13% от суммы.

Учреждение, в котором обучается гражданин, обязательно должно иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности. Это может быть государственная или частная организация: вуз, колледж, частная школа, детский сад, автошкола и другие образовательные предприятия.

Кто может получить налоговый вычет за обучение в 2023 году

Но воспользоваться этой функцией могут не все граждане, а только те, чей доход облагается налогом. Если человек трудоустроен официально, получает белую заработную плату и выплачивает с нее налог, он имеет право на налоговый вычет.

Получить вычет не смогут безработные граждане, самозанятые без статуса ИП, а также индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, патентную систему или налог на профессиональный доход.

Вычет можно получить не только за себя, но и за родственников и подопечных, чье обучение оплачивает гражданин. Речь идет о детях, сестрах и братьях, а также иных иждивенцев в возрасте до 24 лет. При этом их форма обучения должна быть очной. Если обучение было оплачено средствами материнского капитала, получить вычет нельзя.

При оплате собственного обучения неважно, обучается ли студент очно или дистанционно.

Налоговый вычет за обучение в 2023 — сколько платят

Для налогового вычета установлена максимальная планка. За собственное обучение можно получить возврат за расходы до 120 тыс. рублей, а за обучение подопечного — до 50 тыс. рублей. Максимальная сумма возврата, таким образом, составляет до 22,1 тыс. рублей в год. При этом можно получить и оба вычета за год, но выплаченная сумма не может превышать указанную. По этой причине обучение выгоднее оплачивать поэтапно из года в год, если гражданин рассчитывает получить вычет.

Срок получения налогового вычета за обучение в 2023

Оформить налоговый вычет можно за период длительностью три года. Например, в 2023 году гражданин может претендовать на вычет за 2020, 2021 и 2022 годы, а также за текущий год.

После подачи заявления со всеми необходимыми документами Федеральная налоговая служба рассмотрит обращение в срок длительностью до трех месяцев. Если инстанция принимает положительное решение, деньги поступят на счет в течение 30 календарных дней.

Как оформить налоговый вычет за обучение в 2023

Для оформления налогового вычета потребуется собрать следующие документы:

документы из образовательной организации;

справка о доходах и суммах налога физического лица;

декларации 3-НДФЛ за каждый год учебы;

копия паспорта;

документы, подтверждающие родство, если речь об оплате обучения подопечного, а также документы, из которых можно узнать возраст подопечного;

заявление о возврате части НДФЛ.

В число документов из образовательного учреждения входит копия договора об оказании платных услуг и лицензии на их оказание. Понадобятся и чеки о проведенной оплате.

Декларацию можно оформить в бумажном виде на специальном бланке, а также онлайн на сайте ФНС. Заявление о возврате НДФЛ с 2020 года включили в состав декларации.

Подать заявление лично можно через отделение налоговой службы. Также предусмотрено оформление услуги в онлайн-режиме: на портале Госуслуг или на сайте ФНС. Все необходимые документы нужно будет прикрепить в виде сканов.

При проверке инспектор может найти неточности или ошибки, тогда пакет документов придется собирать заново и подавать корректирующую декларацию.

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