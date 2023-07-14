Захарова заявила, что у Лаврова в Джакарте не планировалось контактов с США

У главы российского МИДа Сергея Лаврова никаких контактов с американской стороной в Джакарте не планировалось. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова 14 июля.

«Переговоры не планировались и никаких контактов не было», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день на полях саммита АСЕАН журналисты спросили госсекретаря США Энтони Блинкена, планируется ли у него встреча с Лавровым. Тот проигнорировал вопрос.

14 июля Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС). На заседании присутствовал в том числе Блинкен. Он сидел недалеко от главы МИД РФ. Они оба были одеты в традиционные индонезийские рубашки.

Лавров прибыл в Джакарту на саммит АСЕАН 12 июля и пробудет в городе до 14 июля.

В первый день саммита Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках.

Во второй день саммита, 13 июля, Лавров заявил, что обсудил с Ван И процесс выстраивания странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне действий Запада, направленных против Пекина и Москвы. Министр указал на то, что уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима.

Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят в Джакарте с 12 по 14 июля.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года. Ее основной целью является сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В организацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.