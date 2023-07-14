Лавров и другие участники саммита АСЕАН оделись в национальные рубашки

В Джакарте, столице Индонезии, стартовал третий день саммита по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Утром 14 июля дипломаты разных стран появились перед прессой в национальных рубашках, о чем с места событий рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Главы дипмиссий стран — участниц саммита пришли на первое заседание в национальных индонезийских рубашках. В ярких одеждах были в том числе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

«Национальная индонезийская рубашка называется батик, в переводе — «капля воска». Именно парафин и смолы консервируют уникальный рисунок на ткани. Это деловая одежда. Такую рубашку не стыдно надеть и на прием к президенту», — объяснил Николай Иванов.

Как передает ТАСС, с утра Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС). На заседании присутствовал в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен — он сидел недалеко от главы МИД РФ.

Россию на саммите АСЕАН представляет глава российского МИДа. Он прибыл в Джакарту 12 июля и пробудет в городе до 14 июля. У Сергея Лаврова плотный и насыщенный график на эти дни, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В частности, в первый день саммита Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках.



Во второй день саммита, 13 июля, Лавров заявил, что обсудил с Ван И процесс выстраивания странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне действий Запада, направленных против Пекина и Москвы. Министр указал на то, что уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима.

Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят в Джакарте с 12 по 14 июля.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года. Ее основной целью является сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В организацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.