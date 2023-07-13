Лавров обсудил с Ван И выстраивание политики в АТР на фоне действий Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И процесс выстраивания странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне действий Запада, направленных против Пекина и Москвы. Об этом 13 июля министр рассказал журналистам.



«Ясное дело, что нацеленность этих (западных) стратегий против Китая и против Российской Федерации вообще не скрывается. Поэтому, естественно, мы сегодня достаточно подробно говорили с господином Ван И о том, как нам выстраивать свою линию в этом регионе», — сообщил он.



Лавров отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что безопасность — не региональная, а глобальная задача альянса. Также министр указал на то, что уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима.



«Уже части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду и Австралию, и Новую Зеландию, и Японию, Корею», — сказал он.



Лавров обратил внимание на то, что Япония и Корея уже подают сигналы о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. По словам министра, это очень серьезная и опасная тенденция.



«Мы говорили об этом с нашими коллегами по АСЕАН, говорили мы и с китайским представителем, господином Ван И, с которым сегодня продолжительная встреча состоялась», — сказал он.



Также глава МИД РФ указал на то, что сейчас создаются объединения, которые прямо нацелены на раскол АСЕАН.

13 июля стартовал второй день саммита АСЕАН в Джакарте. Россию представляет глава российского МИДа. Он прибыл в Джакарту 12 июля и пробудет в городе до 14 июля. У Сергея Лаврова плотный и насыщенный график на эти дни, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В первый день саммита Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках.



Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят в Джакарте с 12 по 14 июля.



Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года. Ее основной целью является сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В организацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.