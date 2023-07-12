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Глава МИД РФ Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях АСЕАН

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Индонезии Джакарту в среду, 12 июля. Министр примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и встретится с генсеком АСЕАН Као Кимхорном.

Визит министра иностранных дел РФ в Индонезию продлится до 14 июля. В насыщенной программе Лаврова — участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия — АСЕАН (13 июля), Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (14 июля), сообщали ранее в МИД РФ.

«В фокусе внимания будут задачи укрепления позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе напомнили о приоритетной задаче российской стороны — формировании в АТР «всеобъемлющей, открытой, транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных внеблоковых началах».

Также на 14 июля запланирована 30-я сессия форума, на которой участникам предстоит предметно рассмотреть вопросы противодействия новым вызовам и угрозам.

«Предполагается принятие министерского заявления по случаю 30-летия форума, плана работы на предстоящий год, а также ряда практических инициатив», — уточнили в МИДе.

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Накануне в интервью местной газете Лавров сообщил, что Россия предлагает запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах стран АСЕАН. Министр отметил, что РФ готова к предметной работе на всех перечисленных им направлениях сотрудничества.

Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии пройдут 12–14 июля в Джакарте.

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа.

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