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Лавров призвал к запуску консультаций по использованию нацвалют в АСЕАН

Глава МИД РФ Лавров: Кооперации между РФ и АСЕАН отвечал бы запуск консультаций по нацвалютам
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Россия предлагает запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах государств АСЕАН, включая Индонезию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Kompas» 11 июля.

«Интересам практической кооперации между Россией и государствами АСЕАН, включая Индонезию, отвечал бы запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах. Готовы к предметной работе на данном и всех других перечисленных мною направлениях», — приводит сайт МИД РФ цитату из интервью министра.

Лавров добавил, что Россия, которая является одним из ведущих поставщиков продовольствия, нефти, газа, ценных минералов, в том числе редкоземельных металлов, может немало предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона и зоны Индийского океана.

«В азиатские государства идет подавляющая часть российского экспорта агропродукции — 60%. За прошлый год наша внешняя торговля со многими партнерами на международной арене, в том числе в Азии, выросла в разы. Наша страна входит в топ-10 по цифровизации госуправления, научным достижениям и изобретениям в робототехнике, квантовых технологиях и технологиях искусственного интеллекта, развитию «умных» городов», — продолжил глава российского МИДа.

Министр иностранных дел также напомнил о российских наработках в области противодействия инфекционным заболеваниям в рамках трехлетней программы повышения квалификации, завершившейся в конце 2022 года, в ходе которой эпидемиологи АСЕАН могли оценить возможности коллег из РФ.

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23 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультациях высоких представителей России и государств — членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, заявил, что Москва планирует развивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во всех направлениях, в том чисел в сфере безопасности. Он напомнил, что в 2023 году стратегическому партнерству России и АСЕАН исполняется пять лет.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где была сформирована успешная открытая система сотрудничества по экономике и безопасности, которая на протяжении десятков лет складывалась вокруг АСЕАН.

В ноябре 2022 года Лавров указывал на попытки США и НАТО освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризировать его. По его словам, Североатлантический альянс претендует на то, чтобы играть ведущую роль в АТР.

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