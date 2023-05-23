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Патрушев заявил о развитии отношений России с АСЕАН по всем направлениям

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Фото: TASS/URA.RU/Dmitry Tkachuk
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Москва планирует развивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во всех направлениях, в том чисел в сфере безопасности. Об этом 23 мая заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультациях высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

«Настроены на активизацию диалога с «десяткой» по всем направлениям, в том числе в области безопасности», — сказал Патрушев.

Политик также напомнил, что в 2023 году стратегическому партнерству России и АСЕАН исполняется пять лет, а в общей сложности отношения между странами развиваются уже более 30 лет.

По его словам, за это время в отношениях была выстроена атмосфера взаимного доверия, что позволит в будущем решать вопросы на «самые чувствительные темы». Он подчеркнул, что ситуации в мире требуют обширного обмена мнениями по актуальным проблемам.

Затем в ходе консультаций Патрушев предложил перейти к обсуждению глобальной и региональной повесток, а также рассмотреть темы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Ранее, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где была сформирована успешная открытая система сотрудничества по экономике и безопасности, которая на протяжении десятков лет складывалась вокруг АСЕАН.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил 20 января, что Штаты создают выгодные для себя условия в Азиатско-Тихоокеанском регионе для будущей конфронтации с Китаем. Эксперт добавил также, что пока в противостоянии Вашингтона и Пекина нет горячей фазы, как, например, в конфликте России и Запада таковой является Украина.

В ноябре 2022 года Лавров указал на попытки США и НАТО освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризировать его. По его словам, Североатлантический альянс претендует на то, чтобы играть ведущую роль в АТР.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами на конференции в Бангкоке (Таиланд). В Декларации Ассоциации (известна как бангкокская декларация) основной целью АСЕАН прописывалось сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В последующие годы к Ассоциации присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа, которые вместе со странами-основательницами образуют «десятку» АСЕАН.

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