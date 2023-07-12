Лавров обсудил с Ван И сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках. Об этом 12 июля сообщается на сайте российского МИДа.

Стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении. В частности, это касается повышения экономической устойчивости «Глобального Юга».

Лавров и Ван И обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. Они обсудили задачи по укреплению безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Сергей Лавров и Ван И поддержали усилия Индонезии, которая продвигает эти задачи в качестве председателя АСЕАН на предстоящих в Джакарте министерских заседаниях в рамках Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН», — подытожили в МИДе.

Ранее в этот день Лавров приехал в Джакарту, чтобы поучаствовать в мероприятиях АСЕАН и встретиться с генсеком Ассоциации Као Кимхорном.Российская делегация планирует продвигать свои подходы к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности.

Кроме того, 11 июля в интервью местной газете глава МИДа подчеркнул, что Россия предлагает запустить консультации по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах стран АСЕАН. Лавров отметил, что РФ как ведущему поставщику продовольствия, нефти, газа, ценных минералов, есть, что предложить странам АТР.

При этом 23 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультациях высоких представителей России и государств–членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, сообщил, что у Москвы есть планы развивать сотрудничество с АСЕАН во всех направлениях, в том числе в сфере безопасности.

Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят в Джакарте с 12 по 14 июля.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года. Ее основной целью является сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В организацию входят Индонезиия, Малайзиия, Сингапур, Таиланд , Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.