Реклама
Прямой эфир
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Мир
Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет
Общество
В ГД предложили организовать выставку подбитой в ходе СВО техники НАТО
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля
Мир
Страны G7 согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины
Мир
Генпрокуроры РФ и КНР подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы
Мир
Министр обороны Британии призвал Украину поблагодарить Запад вместо критики
Мир
Во Франции назвали катастрофой потенциальное вхождение Украины в НАТО
Общество
Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения
Мир
В турецком Бодруме пожар охватил лесной массив
Туризм
Подмосковье вошло в топ-5 регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли

Лавров обсудил с Ван И сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

0
Фото: Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках. Об этом 12 июля сообщается на сайте российского МИДа.

Стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении. В частности, это касается повышения экономической устойчивости «Глобального Юга».

Лавров и Ван И обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. Они обсудили задачи по укреплению безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Сергей Лавров и Ван И поддержали усилия Индонезии, которая продвигает эти задачи в качестве председателя АСЕАН на предстоящих в Джакарте министерских заседаниях в рамках Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН», — подытожили в МИДе.

Мировой АСЕАН: почему страны Юго-Восточной Азии не поддались призывам изолировать РФ
Чем Москва важна для регионального блока и чего его участники ждут от визита Сергея Лаврова

Ранее в этот день Лавров приехал в Джакарту, чтобы поучаствовать в мероприятиях АСЕАН и встретиться с генсеком Ассоциации Као Кимхорном.Российская делегация планирует продвигать свои подходы к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности.

Кроме того, 11 июля в интервью местной газете глава МИДа подчеркнул, что Россия предлагает запустить консультации по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах стран АСЕАН. Лавров отметил, что РФ как ведущему поставщику продовольствия, нефти, газа, ценных минералов, есть, что предложить странам АТР.

При этом 23 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультациях высоких представителей России и государств–членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, сообщил, что у Москвы есть планы развивать сотрудничество с АСЕАН во всех направлениях, в том числе в сфере безопасности.

Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят в Джакарте с 12 по 14 июля.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года. Ее основной целью является сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В организацию входят Индонезиия, Малайзиия, Сингапур, Таиланд , Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023