Участники ралли «Шелковый путь» рассказали о сложностях очередного этапа гонки

Спортивные участки седьмого этапа международного ралли «Шелковый путь» стали самыми протяженными в 2023 году — 430 км. О том, какие сложности испытали участники гонки во время перегона Саратов – Волгоград, рассказал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Так, пилот минской команды MAZ-SPORTauto Павел Гаранин рассказал, что во время гонки у них оторвался протектор. Они решили не останавливаться, поэтому остатки протектора, вращаясь на огромной скорости, повредили часть корпуса автомобиля.

Корреспондент отметил, что седьмой этап ралли был не только самым протяженным, но и самым разнообразным в плане покрытия: от каменистых дорог до белоснежных меловых холмов и крутых оврагов.

«Много накатали лишнего. Сложная навигация, малозаметные дороги, высокая трава — очень трудно было найти свой путь. Шли в лидерах, но тяжело», — поделился пилот экипажа команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Ралли объединяет 13 регионов России. Всего марафон включает девять этапов по территории России. Торжественно завершится гонка 15 июля в Москве.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

В первом туре среди внедорожников абсолютно лучшее время было за командой VRT пилота Владимира Васильева, среди мотовездеходов класса Т3 лидировала Анастасия Нифонтова. Во втором этапе лучшим стал также Васильев, среди грузовиков первым пришел гонщик команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

В третьем туре в зачете грузовых автомобилей первое место занял экипаж команды Сергея Вязовича. На четвертом этапе гонки по маршруту Магнитогорск – Оренбург победил Каргинов. Отмечалось, что ближе к концу участники пережили жару — свыше +40 градусов.

По итогам пятого этапа «Шелкового пути» лидером в классе T1 остается экипаж команды VRT пилота Владимира Васильева. В классе серийных внедорожников Т2 лучшее время показал Антон Мельников на Toyota LC 200. В зачете мотовездеходов победил Дмитрий Мордкович из команды Team Maria Oparina.