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США пообещали не размещать свое ядерное оружие в новых местах в Европе

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Власти США пока не планируют размещать свое ядерное оружие за пределами существующих мест хранения в странах Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе американского посольства в Москве.

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В конце июня Польша заявила о том, что хочет присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing, предполагающей размещение ядерного потенциала в тех странах альянса, которые им не обладают. Как объяснили в Варшаве, поводом стало решение российского руководства разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО постоянно оценивают меняющуюся обстановку в области безопасности в Европе. В настоящее время США не планируют размещать ядерное оружие за пределами существующих объектов хранения оружия в НАТО», — заверили в дипмиссии.

Месте с тем, в посольстве США напомнили: политика страны заключается в том, чтобы «не подтверждать и не опровергать» наличие или отсутствие такого вооружения в каком-либо «общем или конкретном месте».

В настоящее время около сотни бомб B61 — основного ядерного оружия Соединенных Штатов — хранится в пяти европейских странах НАТО: Бельгии, Германии, на двух объектах в Италии, Нидерландах и Турции.

При этом Вашингтон, по информации Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), в 2022 году потратил $ 43,7 млрд на этот тип вооружений — больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ядерные порядки: США обещают не размещать атомные бомбы в новых местах в Европе

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