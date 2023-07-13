По факту похищения двух подростков в Нижегородской области возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины по факту похищения двух подростков. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает сайт СУ СК по региону.

Следователи установили признаки преступления, предусмотренного п.п. «в,г,д, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух лиц»).

Сотрудники СК выясняют обстоятельства совершенного преступления.

Ранее, 12 июля, в Нижегородской области 47-летний мужчина похитил двух подростков. По данным источника «Известий», к юноше и девушке подъехал неизвестный на бежевом автомобиле ВАЗ-2109 и, угрожая ножом, заставил сесть в машину. Инцидент произошел в в районе рабочего поселка Малое Козино.

По дороге в сторону леса автомобиль застрял в грязи. Когда злоумышленнику не удалось вытолкать машину, он скрылся. Подростки со связанными руками сами добрались до своей деревни, где им помогли высвободиться.

По данном делу проводится расследование.