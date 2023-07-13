Суд подтвердил приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной

Тульский областной суд признал законным приговор подельникам убийцы журналистки и философа Дарьи Дугиной, передает корреспондент «Известий» из зала суда 13 июля.

Ранее Пролетарский районный суд Тулы назначил Андрею Кузнецову и Александру Сучкову по 3,5 года колонии общего режима. Оба частично признали свою вину. Кузнецова приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а Сучкова — к двум годам и шести месяцам.

Они подделали свидетельство о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дугиной смогли покинуть Россию.

Девушка погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство.

Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, женщина приехала в Россию на Mini Cooper вместе с дочерью Софией Шабан, а 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.