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Двух фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к 3,5 года колонии

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Фото: РИА Новости/Артем Жильцов
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Суд в Туле вынес приговор Андрею Кузнецову и Александру Сучкову, подельникам свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства журналистки и философа Дарьи Дугиной выехали из России. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в суде.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такого документа, совершенные с целью облегчения другого преступления»).

«Суд приговорил Кузнецова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, Сучков осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии общего режима», — сообщили «Известиям» в прокуратуре.

Кроме того, их лишили права заниматься администрированием сайтов и мессенджеров на срок 2 года и 6 месяцев.

Суд установил, что Кузнецов, Сучков и неустановленные лица занимались изготовлением и сбытом поддельных документов с 2017 по 2022 год.

В августе 2022 года обвиняемые вместе с сообщниками изготовили украинское свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper, а затем отправили его заказчице — исполнительнице убийства Дугиной — Наталье Вовк. В дальнейшем поддельное свидетельство использовалось для организации убийства Дугиной. Вовк также с его помощью покинула Россию.

Поддельный интерес: начался суд над соучастниками убийства Дарьи Дугиной
В тот же день предотвращено похожее покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева

Ранее в этот день сообщалось, что Кузнецову и Сучкову запросили 3 года 11 месяцев колонии общего режима.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию на Mini Cooper вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

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